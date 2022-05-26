Росія залучила на Запорізький напрямок додатковий танковий батальйон, - Генштаб

На Запорізькому напрямку Росія посилила свої підрозділи сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Білорусі на території Брестської області тривають тактичні навчання підрозділів збройних сил. А в Придністровському регіоні Молдови хоч і знизили рівень терористичної небезпеки, та особовий склад опергрупи російських військ продовжує нести службу в посиленому режимі.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 26 травня така:

на Сіверському окупанти залучили підрозділи повітряно-десантних військ для посилення охорони ділянки кордону.

окупанти залучили підрозділи повітряно-десантних військ для посилення охорони ділянки кордону. на Слобожанському загарбники активних наступальних дій не проводили.

загарбники активних наступальних дій не проводили. на Харківському та Слов’янському росіяни намагаються утримати зайняті позиції. Обстрілюють українських захисників і ведуть "Орланами-10" повітряну розвідку. Також дистанційно замінували маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони України. За підтримки артилерії вели наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, та успіху не мали, тому відійшли на раніше зайняті позиції.

та росіяни намагаються утримати зайняті позиції. Обстрілюють українських захисників і ведуть "Орланами-10" повітряну розвідку. Також дистанційно замінували маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони України. За підтримки артилерії вели наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, та успіху не мали, тому відійшли на раніше зайняті позиції. на Донецькому напрямку РФ продовжує обстріли підрозділів українських військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ, а також переміщує сюди резервні підрозділи.

РФ продовжує обстріли підрозділів українських військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ, а також переміщує сюди резервні підрозділи. на Лиманському загарбники обстрілюють Сили оборони в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

загарбники обстрілюють Сили оборони в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман. на Сєвєродонецькому противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. А в напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. Щоб порушити логістичне сполучення та не допустити маневр українських військ завдає ударів по мостових переправах.

противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. А в напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. Щоб порушити логістичне сполучення та не допустити маневр українських військ завдає ударів по мостових переправах. на Бахмутському російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка. Успіху не мають, зазнали втрат і відійшли. А в напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда і здійснює перегрупування.

російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка. Успіху не мають, зазнали втрат і відійшли. А в напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда і здійснює перегрупування. на Авдіївському росіяни намагалися поновити наступ, успіху не мають.

росіяни намагалися поновити наступ, успіху не мають. на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не велося.

активних бойових дій не велося. на Південнобузькому загарбники ведуть повітряну розвідку. Їхні інженерні підрозділи провели заходи з мінування узбережжя Каховського водосховища.

У Генштабі ЗСУ також додали, що на тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада активізувала трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", - наголосило українське командування.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав створити нове оперативне направлення збройних сил Білорусі на українському напрямку – південне крило.

За інформацією Міноборони, РФ задіяла всі сили й засоби для захоплення території й оточення наших військ. Бої досягли максимальної інтенсивності.