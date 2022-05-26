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У Києві затримали сина екснардепа, який закликав здаватися окупантам і співпрацювати з ними, - СБУ

Щоб уникнути відповідальності за свої заклики, чоловік намагався втекти за кордон.

У Києві затримали сина екснардепа, який закликав здаватися окупантам і співпрацювати з ними, - СБУ
Фото: СБУ

У Києві контррозвідка Служби безпеки затримала сина колишнього нардепа, який у своєму Instagram виправдовував російську агресію та закликав здаватися окупантам і співпрацювати з ними.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Чоловік, зауважили в спецслужбі, проживав біля урядових установ столиці.

"Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися. Наразі обвинувальний акт щодо цього пропагандиста за статтею 436 (пропаганда війни) направлено до суду", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, колишньому нардепу-регіоналу, депутату Запорізької обласної ради від ОПЗЖ Євгену Балицькому оголосили підозру в колабораціонізмі.

СБУ затримала російського агента, який збирався вступити до лав ЗСУ та здавати інформацію.

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