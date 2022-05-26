"Його замочили", – окупанти обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило телефонну розмову російських військових, у якій окупанти обговорюють спробу вбивства працівника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС.

Про це йдеться в повідомленні ГУР у Telegram.

На оприлюдненому аудіозаписі співробітники карального загону окупантів спочатку з’ясовують особисті дані Сергія Швеця. Потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясовується, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця проживання.

Останній дзвінок зафіксовано від окупанта з позивним Ловец. Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його замочили. Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень", – говорить військовий РФ.

Нагадаємо, 23 травня окупанти увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та кілька разів вистрелили в нього з автоматичної зброї.

Чоловік госпіталізований з чисельними кульовими пораненнями, за його життя борються лікарі.

Енергодар окупований російськими військами. Влада міста працює нині з території Запоріжжя.