Полтавський суд 31 травня оголосить вирок двом російським військовим за обстріл Харківщини

Один з них стріляв з "града" по житлових районах, інший наводив вогонь.

Котелевський райсуд Полтавщини 31 травня оголосить вирок російським військовим Олександру Бобикіну й Олександру Іванову за порушення законів і звичаїв війни.

За даними слідства, вони обстрілювали мирні райони Харкова, пише "Суспільне". Стаття обвинувачення – порушення законів і звичаїв війни.

На сьогоднішньому засіданні суд заслухав останнє слово Бобикіна. Іванов від такого права відмовився.

Прокуратура клопоче про позбавлення волі у вигляді 12 років для обох росіян – це максимальне покарання за цією статтею. Обтяжлива обставина – вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою та небезпечним способом.

Обидва військових визнали провину та підтвердили обставини скоєння злочинів.

"Додати мені просто нічого, я повністю винен", – заявив Бобикін.

Адвокати обох просять зменшити термін покарання, бо вони "розкаялись" і "просто виконували наказ".

За даними слідства, Іванов близько 5-ї ранку 24 лютого з "града" обстрілював Харківщину з території Росії. Було пошкоджено електропідстанцію, комунальний заклад і житлові будинки. Іванов був навідником.

Обох затримали на території України після того, як колону їхньої техніки після прибуття на нашу територію розбили ЗСУ. Окупанти ховалися на Харківщині і потім здалися нашим захисникам.

Цього тижня вирок отримав перший російський окупант, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Вадим Шишимарін визнаний винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Покарання за цим пунктом статті суворіше, адже було скоєно вбивство.

Шишимарін 24 лютого розстріляв мирного мешканця Сумської області.