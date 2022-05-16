Тепер у французькому місті є місце для зустрічі українців і мистецьких подій, пов'язаних з Україною.

У Каннах відкрили Український центр і перейменували площу на честь українського поета Тараса Шевченка.

Урочиста церемонія відбулася за участі посла України у Франції Вадима Омельченка та мера міста Канни, президента Асоціації мерів міст Франції Давіда Лізнара, а також у присутності активістів франко-українських асоціацій, місцевих політичних і громадських діячів та українських родин, які знайшли прихисток у Каннах та околицях. Про це повідомили на сторінці українського посольства у фейсбуці.

Вадим Омельченко подякував меру Канн і його команді за неймовірну підтримку України.

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

"Дякую, що з перших днів після початку війни були і залишаєтесь з нами. Знаю, що тут, у Каннах, знайшли прихисток багато українців з Одещини – регіону, який в останні дні зазнає інтенсивних атак агресора. Показово, що бомбардування відбуваються по цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. Це означає, що путінський режим свідомо провокує продовольчу кризу і голод у світі. Закликаю світову спільноту негайно відреагувати на цей новий виклик, адже він є не менш серйозним, аніж так звана ядерна загроза", – наголосив посол.

Мер м. Канни Давід Лізнар висловив захоплення мужністю українців, які сьогодні, без жодного сумніву, є захисниками безпеки Європи та всього цивілізованого світу.

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Відкриття у Каннах Українського дому стало логічним продовженням потужної мобілізації місцевих жителів і влади цього південного міста на підтримку українського народу та України.

"Варто відзначити, що мерія м. Канни була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакитний прапор на знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну. Відтоді Канни є одним з потужних хабів збору та відправки гуманітарної допомоги для України, а також центром прийому тимчасово переміщених українців", – зазначили в посольстві.

Рішення про виділення для українців просторого приміщення в центрі Канн, яке планувалось для продажу, ухвалено каннською муніципальної владою. Тепер у Каннах є місце зустрічі українців: місце обмінів і мистецьких подій, взаємопідтримки та прихистку, місце справжньої солідарності Франції і України.