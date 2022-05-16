Обвинуваченого у вбивстві Кирила Тлявова просять відпустити на фронт

Захист Івана Приходька, якого обвинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, просить звільнити його з-під варти, аби колишній поліцейський поїхав на фронт захищати Україну.

Про це повідомив адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз, передає Суспільне.

Він наголосив, що такі дії Приходька не направлені на те, щоб звільнитися від відповідальності.

"Це не звільняє від кримінальної відповідальності. А з-під варти його звільнять, і він піде воювати. Ми не знаємо, не дай Боже його завтра вб’ють. То що легше – в СІЗО сидіти і в стелю дивитись, чи воювати?" – зауважив Чевгуз.

Бабуся вбитого Олександра Тлявова виступає проти того, аби Приходька випустили з-під варти. На її думку, це призведе до затягування справи.

За словами прокурора Сергія Самчука, клопотання щодо звільнення Приходька з-під варти задля захисту країни до прокуратури не надходило. Тому він відмовився коментувати це питання.

Засідання у справі вбивства Кирила Тлявова відбулось 11 та 12 травня. У справі призначена повторна експертиза, яка має встановити точні обставини смерті 5-річного хлопчика. Наступне засідання призначене на 15 червня.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому співробітники поліції під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти по металевих банках та інших предметах. Під час стрілянини одна з куль влучила в п'ятирічного Кирила Тлявова, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Хлопчик помер у лікарні через три дні.

Після смерті дитини арештували трьох підозрюваних: Володимира Петровця, Івана Приходька і Дмитра Кривошею. У грудні 2019 року прокуратура передала справу до суду. ДБР вручило Приходьку підозру у "вбивстві, вчиненому із необережності". Слідство вважає, що саме він смертельно поранив Кирила.

Зараз лише Приходько перебуває в СІЗО під вартою. Петровець і Кривошей вийшли під заставу на початку 2020 року.