У справі про вбивство Кирила Тлявова допитають ексначальника поліції в Переяславі

Андрій Медуниця в день трагедії приїжджав на місце події у був в помешканні підозрюваного.

У Переяслав-Хмельницькому суді 22 липня пройшло засідання стосовно справи про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. На засіданні адвокат обвинуваченого експоліцейського Івана Приходька - Віктор Чевгуз - подав клопотання про допит колишнього в.о. начальника переяславської поліції Андрія Медуниці.

“У мене є клопотання викликати в якості допиту свідка Андрія Медуницю, який на той час виконував обов’язки Переяслав-Хмельницького відділку поліції”, - заявив Чевгуз.

Виклик свідка Медуниці адвокат пояснює тим, що в день пострілу ексначальник поліції приїжджав на місце події.

“Він пояснив, що коли він дізнався о 23:00 в день події про те, що куля влучила у хлопчика, він взяв працівників поліції і десь після 24:00 поїхав на місце пригоди, зокрема, в помешкання Петровця. Де вони провели огляд і вилучили чотири гільзи від “Флобера”. На якій підставі він, коли була порушена кримінальна справа, він не член слідчо-оперативної групи, але як начальник органу дізнання, як начальник поліції, на якій підстави він поїхав туди, незаконно проник у помешкання, проводив огляд, вилучав, де ці гільзи, що це за гільзи?” - додав адвокат.

Суд задовольнив клопотання адвоката і на наступному засіданні допитають ексначальника переяславської поліції Андрія Медуницю, який зараз очолює поліцію у Яготині.

Також у суді повторно допитають старшого брата Кирила Тлявова, який в момент пострілу у хлопчика грався із ним на вулиці.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року у Кирила Тлявова поцілила куля, коли дитина гралася на вулиці, поблизу будинку експоліцейського Володимира Петровця. Через три дні в лікарні хлопчик помер. Зараз у Переяслав-Хмельницькому суді слухається справа стосовно вбивства дитини, у якій четверо обвинувачених: експоліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько, їхній друг Дмитро Кривошей та син Петровця. За версією слідства смертельний постріл здійснив Приходько, але його адвокат заперечує цей факт, стверджуючи, що слідство просто “назначило” винного. Зброю, з якої здійснили постріл, через два роки після вбивства досі не знайшли.