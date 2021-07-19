П’ятьом зловмисникам загрожує ув’язнення до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

На Київщині перед судом постануть учасники розбійної банди, які викрали коштовний діамант вартістю понад 300 тисяч доларів.

Наразі працівники слідчого управління обласної поліції за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду, інформує пресслужба поліції Київської області.

Повідомляється, що п’ятеро зловмисників за попередньою змовою, організували злочинне угруповання задля вчинення розбійних нападів на території Київської області. На початку січня чоловіки викрали рідкісний камінь-блакитний діамант вартістю більш ніж 300 000 доларів США на території Обухівського району.

У квітні працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини спільно з колегами зі Львова за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури затримали чотирьох учасників угруповання, одну особу оголошено в розшук.

За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також вогнепальну зброю, вибухові речовини. Також поліцейські вилучили автомобілі Skoda та Mazda, якими пересувались зловмисники.

"Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує ув’язнення до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві арештували підозрюваного в розбійному нападі на ювелірний магазин КЮЗ.