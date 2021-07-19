​У лікарні помер військовий, якого 15 липня поранили на Донбасі російські найманці

Під час ворожого обстрілу він отримав опіки 80% тіла.

У Дніпропетровській області в лікарні помер український військовослужбовець, який постраждав унаслідок обстрілу в четвер, 15 липня.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"На світанку зупинилося серце нашого земляка... Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, 15 липня близько 21:30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80%. Лікарі боролися за життя", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, 15 липня в зоні ООС кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилась до 13. Внаслідок ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми.

У п'ятницю на брифінгу за підсумками чергового засідання секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський та військове командування вчасно отримує інформацію з зони проведення ООС, а саме - про загострення ситуації останнім часом та збільшення обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Він також наголосив, що Україна виконує усі домовленності щодо дотримання режиму припинення вогню. Натомість, російська сторона - їх ігнорує.