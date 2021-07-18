Російські найманці обстріляли Піски з мінометів та запускали безпілотник на Луганщині

Від початку цієї доби, 18 липня, зафіксовано два порушення режиму припиненя вогню на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10", що перетнув лінію розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Крім того, піротехніки ДСНС розмінували 7 гектарів території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 13 разів порушили “тишу”.

У п'ятницю на брифінгу за підсумками чергового засідання секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський та військове командування вчасно отримує інформацію з зони проведення ООС, а саме - про загострення ситуації останнім часом та збільшення обстрілів з боку російських окупаційних військ. Він також наголосив, що Україна виконує усі домовленності щодо дотримання режиму припинення вогню.