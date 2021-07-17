За попередніми даними водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з автомобільною шиною, яка лопнула на вантажівці, що рухалася попереду.

Фото: Поліція Луганської області Фото з місця події

Сьогодні вранці у Луганській області перекинувся маршрутний автобус "Мерседес спрінтер". Дев'ять пасажирів з травмами доставлені до лікарні міста Щастя.

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Інцидент стався приблизно о 4-й годині ранку на 68 км автодороги Н-21 Старобільськ — Донецьк (неподалік від м. Щастя).

"За попередньою інформацією автомобіль "Мерседес" сполученням Харків – Станиця-Луганська перекинувся внаслідок того, що водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з перешкодою, яка раптово виникла на дорозі, а саме - автомобільною шиною, яка лопнула на автомобілі "Рено Магнум", що рухався попереду", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Луганської області Фото з місця події

Фото: Поліція Луганської області Фото з місця події

Фото: Поліція Луганської області Фото з місця події

Фото: Поліція Луганської області Фото з місця події

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, сьогодні вночі у Рівненській області рейсовий автобус Київ-Вроцлав потрапив у ДТП. У салоні перебували 40 громадян України.