Фото: https://varta1.com.ua/ Фото з місця події

Двоє людей, зокрема одна неповнолітня особа, загинули у Львівській області внаслідок зіткнення легкового авто з вантажівкою.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 3-ї години ранку на автодорозі Н-02 «Львів-Тернопіль», біля с. Підберізці Львівського району. За інформацією слідства, неповнолітній водій, керуючи автомобілем «ВАЗ-2105», виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем «МАН».

Фото: https://varta1.com.ua/ Фото з місця події

“Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2105» - мешканка с. Куровичі 2004 року народження (неповнолітня дитина) та особа, місце проживання якої невідоме, 2000 року народження, загинули на місці події. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до МДКЛ м. Львова”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Рівненській області рейсовий автобус Київ-Вроцлав потрапив у ДТП. У салоні перебували 40 громадян України.