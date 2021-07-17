Безпечна відпустка: закордон із ПЛР швидко і вигідно

Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед наших громадян курортів радо чекають гостей з України. Головна умова для вдалої подорожі, – мати негативний результат ПЛР-тесту для перетину кордону. Де швидко, якісно та за оптимальною ціною пройти ПЛР-тест у Києві для подорожі за кордон, читайте у нашій публікації.
Актуальна вартість ПЛР у Києві.
|
Лабораторія
|
Вартість
|
Термін виконання
|
Ескулаб
|
699 грн.
|
24 год.
|
ДНК-Лабораторія
|
700 грн.
|
24 год.
|
Меділабс
|
850 грн.
|
24 год.
|
ClinicMC
|
880 грн.
|
24 год.
|
МедЛаб
|
950 грн.
|
24 год.
|
Сінево
|
990 грн.
|
48 год.
|
891 грн. – онлайн
|
48 год.
|
Unilab
|
990 грн.
|
24 год.
|
1500 грн.
|
упродовж дня
|
Діла
|
1130 грн.
|
48 год.
|
1630 грн.
|
24 год.
|
Медіком
|
1920 грн.
|
48 год.
|
2720 грн.
|
16 год.
* - актуальна інформація станом на 16 липня, відповідо до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторій
За даними МЗС, з негативним ПЛР-тестом українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.
У всіх відділеннях лабораторії «Ескулаб» у Києві можна пройти ПЛР-тест за оптимальною ціною – 699 гривень. Отримання результату теста максимально оперативне – за 24 години.
Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:
· Доступна вартість;
· Можливість здати ПЛР-тест у неділю;
· Результат готовий за 24 години;
· Результати досліджень підходять для виїзду закордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код);
· Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону;
· На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;
· Лабораторія «Ескулаб» подає результати ПЛР-тестувань в ЦГЗ МОЗ України.
«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні для киян, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, можемо запропонувати індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для тургруп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».
В «Ескулабі» також запровадили можливість здавати аналізи у неділю. Відділення на вул. Довженка, 3 у Києві у неділю працює з 8:00 до 14:00.
Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.
МЛ «Ескулаб» у Києві:
Київ, бульвар Лесі Українки, 3;
Київ, вул. Урлівська, 11/44;
Київ, Чоколівський бульвар, 22;
Київ, вул. Маршала Малиновського, 34;
Київ, вул. Новомостицька, 15;
Київ, вул. Щербаківського, 68;
Київ, вул. О.Довженка, 3;
Київ, вул. Є. Чавдар, 13.