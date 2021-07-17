Безпечна відпустка: закордон із ПЛР швидко і вигідно

Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед наших громадян курортів радо чекають гостей з України. Головна умова для вдалої подорожі, – мати негативний результат ПЛР-тесту для перетину кордону. Де швидко, якісно та за оптимальною ціною пройти ПЛР-тест у Києві для подорожі за кордон, читайте у нашій публікації.

Актуальна вартість ПЛР у Києві.

Лабораторія Вартість Термін виконання Ескулаб 699 грн. 24 год. ДНК-Лабораторія 700 грн. 24 год. Меділабс 850 грн. 24 год. ClinicMC 880 грн. 24 год. МедЛаб 950 грн. 24 год. Сінево 990 грн. 48 год. 891 грн. – онлайн 48 год. Unilab 990 грн. 24 год. 1500 грн. упродовж дня Діла 1130 грн. 48 год. 1630 грн. 24 год. Медіком 1920 грн. 48 год. 2720 грн. 16 год.

* - актуальна інформація станом на 16 липня, відповідо до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторій

За даними МЗС, з негативним ПЛР-тестом українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.

У всіх відділеннях лабораторії «Ескулаб» у Києві можна пройти ПЛР-тест за оптимальною ціною – 699 гривень. Отримання результату теста максимально оперативне – за 24 години.

Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:

· Доступна вартість;

· Можливість здати ПЛР-тест у неділю;

· Результат готовий за 24 години;

· Результати досліджень підходять для виїзду закордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код);

· Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону;

· На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;

· Лабораторія «Ескулаб» подає результати ПЛР-тестувань в ЦГЗ МОЗ України.

«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні для киян, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, можемо запропонувати індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для тургруп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».

В «Ескулабі» також запровадили можливість здавати аналізи у неділю. Відділення на вул. Довженка, 3 у Києві у неділю працює з 8:00 до 14:00.

Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.

МЛ «Ескулаб» у Києві:

Київ, бульвар Лесі Українки, 3;

Київ, вул. Урлівська, 11/44;

Київ, Чоколівський бульвар, 22;

Київ, вул. Маршала Малиновського, 34;

Київ, вул. Новомостицька, 15;

Київ, вул. Щербаківського, 68;

Київ, вул. О.Довженка, 3;

Київ, вул. Є. Чавдар, 13.