Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Безпечна відпустка: закордон із ПЛР швидко і вигідно

Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед наших громадян курортів радо чекають гостей з України. Головна умова для вдалої подорожі, – мати негативний результат ПЛР-тесту для перетину кордону. Де швидко, якісно та за оптимальною ціною пройти ПЛР-тест у Києві для подорожі за кордон, читайте у нашій публікації.

Актуальна вартість ПЛР у Києві.

Лабораторія

Вартість

Термін виконання

Ескулаб

699 грн.

24 год.

ДНК-Лабораторія

700 грн.

24 год.

Меділабс

850 грн.

24 год.

ClinicMC

880 грн.

24 год.

МедЛаб

950 грн.

24 год.

Сінево

990 грн.

48 год.

891 грн. – онлайн

48 год.

Unilab

990 грн.

24 год.

1500 грн.

упродовж дня

Діла

1130 грн.

48 год.

1630 грн.

24 год.

Медіком

1920 грн.

48 год.

2720 грн.

16 год.

* - актуальна інформація станом на 16 липня, відповідо до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторій

За даними МЗС, з негативним ПЛР-тестом українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.

У всіх відділеннях лабораторії «Ескулаб» у Києві можна пройти ПЛР-тест за оптимальною ціною – 699 гривень. Отримання результату теста максимально оперативне – за 24 години.

Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:

· Доступна вартість;

· Можливість здати ПЛР-тест у неділю;

· Результат готовий за 24 години;

· Результати досліджень підходять для виїзду закордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код);

· Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону;

· На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;

· Лабораторія «Ескулаб» подає результати ПЛР-тестувань в ЦГЗ МОЗ України.

«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні для киян, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, можемо запропонувати індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для тургруп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».

В «Ескулабі» також запровадили можливість здавати аналізи у неділю. Відділення на вул. Довженка, 3 у Києві у неділю працює з 8:00 до 14:00.

Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.

МЛ «Ескулаб» у Києві:

Київ, бульвар Лесі Українки, 3;

Київ, вул. Урлівська, 11/44;

Київ, Чоколівський бульвар, 22;

Київ, вул. Маршала Малиновського, 34;

Київ, вул. Новомостицька, 15;

Київ, вул. Щербаківського, 68;

Київ, вул. О.Довженка, 3;

Київ, вул. Є. Чавдар, 13.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також