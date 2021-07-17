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За добу в Україні – 591 випадок коронавірусу

Померло 16 осіб.

За добу в Україні – 591 випадок коронавірусу
Фото: EPA/UPG

За п’ятницю, 16 липня Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Померло 16 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

За минулу добу госпіталізовано 438 осіб і одужало – 676.

Статистика у регіонах:

За добу протестовано методом ПЛР – 18 006 осіб, методом ІФА – 8 718 осіб і експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 244 196 осіб, одужало – 2 180 957, летальних випадків – 52 718 і проведено 11 138 052 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у частини українців уже є імунітет проти коронавірусу COVID-19, однак, через загрозу поширення нових штамів будуть запроваджені нові обмеження.

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