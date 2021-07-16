Розкажи бабусі про профілактичні огляди

Тут ми розповідали як допомогти старшим родичам укласти та переукласти декларацію з сімейним лікарем. Розберемось коли і з чим звертатись до сімейного лікаря нашим бабусям і дідусям, та що варто моніторити в першу чергу.

За останній рік ми звикли з подвійною силою берегти старших родичів від зайвих соціальних контактів та непотрібних зустрічей. Втім, попри захист від COVID-19, маємо пам'ятати про профілактику інших захворювань — тим паче, коли говоримо про поважний вік людини.

На жаль, старші родичі часто схильні не звертатись до лікаря, пояснюючи все своїм поважним віком чи тим, що і самі все про себе знають. Важливо у таких випадках наголошувати, що здоров'я всіх членів родини залежить від здорового ставлення до свого організму. Дмитро Скіргіко, сімейний лікар Медичного центру “100% Життя”, радить молодшим членам родини — дітям, онукам, — запропонувати своїм бабусям та дідусям разом проконсультуватись в лікаря: допомогти їм записатись на прийом, сходити разом, власним прикладом мотивувати хоча б раз на два роки (а краще щорічно) проходити скринінг (загальну перевірку) стану свого здоров'я.

Дмитро Скіргіко, сімейний лікар Медичного центру “100% Життя”

Людям віком старше 65 років державою рекомендований цілий ряд обстежень — найчастіше їх радять проходити 1 раз або на 1, або на 2 роки, залежно від того, по яких захворюваннях ваші старші входять в групи ризику.

Отож, для початку рекомендуємо такий план:

1) Подзвоніть та познайомтесь із лікарем чи лікаркою ваших старших: поясніть ситуацію, скажіть що хочете записатись на прийом із загальним оглядом та разом визначити, з якою частотою і за якими ризиками їм варто слідкувати;

2) Визначте разом з лікарем чи лікаркою, коли найкраще приїхати на огляд — через епідемічну ситуацію спробуйте обрати найменш відвідуваний час візиту;

3) Вепвніться, що лікар чи лікарка уважні до своїх літніх пацієнтів;і якщо ні — допоможіть старшому поколінню знайти нову лікарку чи лікаря для турботи про їх здоров’я. Нагадаємо, що достатньо просто підписати нову декларацію — і стара анулюється автоматично!

4) Далі пропонуємо вам розширену “шпаргалку” щодо того, які ризики та як саме держава рекомендує контролювати старшому поколінню: пройдіться нею з вашими старшими пацієнтами та сімейним лікарем чи лікаркою;

5) В кінці цієї невеличкої медико-сімейної пригоди маєте мати наступне:

a) Список щорічних тестів, оглядів та аналізів для ваших старших;

b) Список додаткових тестів, оглядів та аналізів, які треба робити раз на 2 роки на додачу до попереднього пункту

c) Заплановану дату, коли ви зробите тех.огляд зі своїми старшими по обох списках — найближчим часом, але з урахуванням епідемічних ризиків, звичайно ж;

d) Нагадувалку в календарі на наступний рік приблизно в цю саму дату пройти огляд за першим списком (щорічний набір)

А тепер, власне, шпаргалка по оглядах та перевірках здоров’я. Довіряти варто і лікарям, і своїм старшим близьким, але таки про всяк випадок перевірте, чи про всі фактори ризику розпитала лікарка і чи всі важливі аспекти свого життя та здоров’я згадала ваша бабуся;)

1) Профілактичні огляди щодо гіпертонічної хвороби, атеросклерозу судин та інших серцево-судинні захворювання: взагалі, їх рекомендовано проходити кожні два роки всім чоловікам після 40 років та жінкам після 50 років. Серцево-судинні захворювання є найчастішою причиною смерті українців. Паління, нездорове харчування, надмірне споживання алкоголю та малорухомий спосіб життя — все це фактори ризику для цього букету хвороб. А оскільки з віком рухливість здебільшого тільки падає, то після 65-ти такі огляди треба робити щорічно. Виберіть собі сімейний день здоров’я, і зробіть разом із літніми близькими кардіограму, перевірку рівня холестерину та оцінку розвитку серцево-судинних катастроф. Подаруйте та навчіть своїх старших користуватись тонометром і вести щоденник артеріального тиску та пульсу. З таким щоденником ви чи ваші старші можете прийти до лікаря та скоригувати в разі потреби прийом ліків.

Зараз, коли діють рекомендації по зменшенню кількості соціальних контактів, маючи такий щоденник, ви можете обговорити з лікаркою чи лікарем динаміку змін тиску та пульсу і в телефонному режимі, і навіть в месенджерах. Ліки ви або ваші старші можете отримати через електронний рецепт. Головне — домовтесь зі своїм лікарем чи лікаркою про дистанційний зручний формат консультацій та навчіть родичів всьому потрібному — телефон лікарки може бути на короткому наборі, та й невеликий інструктаж щодо месенджерів не завадить навіть найпросунутішим бабусям!

Оскільки чоловіки менш схильні приходити на профогляди, лікар радить своїх дідусів, татусів чи дядь супроводжувати на прийоми, або відправляти, наприклад, парою з дружиною. “Мені як лікарю легше розповісти все парі: вони відчувають підтримку один одного. В разі якщо один щось забуде, інший пригадає”, — говорить Дмитро Скіргіко.

Для профілактики серцево-судинних хвороб нагадайте рідним про важливість водного балансу, здорове і збалансоване харчування з обмеженими кількостями солі та смаженого. До речі, здивуйте рідних:найбільше солі ми отримуємо з хліба та консервацій!

Радьте своїм старшим дотримуватись принципу здорової тарілки: третину раціону мають складати овочі (не картопля) та фрукти, третину — м'ясо чи риба, і третину — крупи. Рибу лікарі рекомендують їсти двічі на тиждень і готувати здоровими способами — запечену чи парову.

2) Ще один пункт в ваш план регулярного огляду: після 65-ти щороку обов'язково вимірювати рівень глюкози у крові. Ризик розвитку діабету напряму залежить від харчування та фізичної активності. Переглянувши свій раціон, можете знизити рівень глюкози в крові та відтермінувати ускладнення.

Тим, хто має цукровий діабет, лікарі та лікарки рекомендують для самоконтролю вдома мати глюкометр. Зверніть увагу: через контакт із кров'ю цей пристрій є індивідуальним — ним не можна користуватись всією родиною; тож потурбуйтесь щоб у кожно/-ї був свій:)

3) Профілактика онкологічних захворювань після 65-ти виглядає так: жінки мають щорічно проходити огляд в гінеколога — навіть якщо нічого не турбує. До речі, гінекологічний огляд може провести і сімейний лікар, якщо жінці так комфортніше. Також раз на два роки маєте робити мамографію — для профілактики раку грудної залози. Жінки, які є в групі ризику, мають проходити таке обстеження і взагалі з 40 років. До груп ризику тут належатимуть жінки, що мають в історії випадки захворювання у близьких родичів, народження дитини після 30, менопаузу після 55, тривалу гармонозамісну терапію та в першу чергу Я— підтверджену мутацію BRCA-1 або BRCA-2. Якщо не знаєте про останнє — запитайте свою сімейну лікарку чи лікаря, як дізнатись точно.

Щодо чоловіків, вони мають відвідувати уролога кожні два роки та здавати тест на простатспецефіний антиген (якщо ваш дідусь в групі ризику, це гарно робити щорічно).

В групі розвитку онкології дихальних шляхів затяті курці, в минулому робітники металургійних виробництв, агрономи, робітники елеваторів, шахтарі. Людям з груп ризику щорічно варто проходити скринінг-анкетування у сімейного лікаря для відслідковування ризиків розвитку патологій. Всім іншим — проходити скринінг раз на два роки.

Такий самий скринінг стосується відслідковування ризиків розвитку онкологічних ускладнень шлунково-кишкового-тракту. В разі приналежності до груп ризику (наявність виразки, поліпів, сімейний анамнез) це варто робити раз на рік, в іншому випадку — раз на два роки.

Також у сімейного лікаря раз на два роки варто проходити скринінг-анкетування на відслідковування стану щитоподібної залози. Нажаль стан екології, урбанізоване середовище, розвинутий промисловий комплекс, використання пестицидів та антибіотиків в сільському господарстві — ставить кожного перед необхідністю контролю стану щитовидної залози.

4) В поважному віці особливо актуальним є слідкувати за ризиком виникнення остеопорозу. Літні близькі мали в минулому переломи? Проговоріть разом із ними та з вашим сімейним лікарем про персональні ризики розвитку остеопорозу. Порадьтеся про правильне харчування для профілактики таких ускладнень, та надихніть старше покоління прогулянками в ранкові та вечірні години.

5) Якщо батьки чи дідусі з бабусями мають гіпертонію чи цукровий діабет, — водіть їх щорічно перевіряти гостроту зору.

6) І останнє, та не менш важливе. Пам'ятайте, що туберкульоз є загрозою в будь-якому віці, тому коли вже прийшли на щорічний огляд, то не нехтуйте скринінг-анкетою в сімейного лікаря для контролю стану організму. Обов'язково поінформуйте свого лікаря чи лікарку, якщо ваші родичі довгий час мають температуру тіла близько і вище 37 градусів, нічне потовиділення, тривалий кашель та слабкість.

Як видно з рекомендацій, робити первинний скринінг і базово відслідковувати стан свого здоров'я можете навіть дистанційно. Тож, домовтеся зі своїм сімейний лікарем про зручний формат зв’язку, запитайте, коли найменьш навантажений сезон та час дня для візиту з щорічним оглядом, і не відкладайте через COVID-19 контроль над рештою важливих питань здоров’я.

Пам'ятайте! В Україні триває вакцинальна кампанія проти COVID-19 для людей віком старше 65 років. Якщо ваші старші родичі ще не записані на щеплення, зробіть це за них: через сімейного лікаря, гарячу лінію МОЗ або додаток “Дія”. Подбайте про здоров'я своїх старших — їм потрібна ваша підтримка.