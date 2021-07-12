Про реформу та мужність продовжувати

Успіх - не назавжди, поразки - не фатальні , значення має лише мужність продовжувати. Ці слова Вінстона Черчілля, на мій погляд, якнайкраще відображають філософію реалізації реформ. Вони починаються на ентузіазмі, а продовжуються та реалізуються завдяки наполегливості та системному підходу. І на шляху до змін важливо тримати у фокусі стратегічну мету, але одночасно помічати свої уже наявні досягнення. А також робити висновки з помилок. Що вдалося зробити за час існування НСЗУ ? І багато це чи мало?

Що вдалося зробити? Зберегти життя

Ви знаєте, що серцево-судинні захворювання - одна з основних причин смертей в Україні. Рівень госпітальної летальності становить 24% від інсультів та 16% від інфарктів за останні 5 років. Проте, вже за перші 9 місяців дії Програми медичних гарантій у повному обсязі вдалося знизити рівень госпітальної летальності від серцево-судинних хвороб у лікарнях, які мають договір з НСЗУ на лікування інсультів та інфарктів. Зокрема, за даними електронної системи охорони здоров’я у 2020 році рівень госпітальної смертності від гострого мозкового інсульту зменшився на 6,2% у порівнянні з 2019 роком. Завдяки тому, що пацієнти потрапили у лікарні, які мають можливість надати якісну допомогу.

Багато це чи мало? У відсотках - мало. У врятованих життях - багато. І цей перелік можна продовжити. І про це варто пам’ятати.

Що вдалося зробити? Ліки - доступними

Медична реформа наближає медичну допомогу до пацієнта. В тому числі, через доступність важливих ліків, які дозволяють контролювати хронічні захворювання, не зазнаючи катастрофічних витрат. І при цьому - вільно обирати аптеку, до якої зручно дістатись по ліки.

За весь час дії програми “Доступні ліки” під адмініструванням НСЗУ жодного разу не сталось ситуації, коли забракло грошей. Всі понад 27 мільйонів погашених за понад два роки електронних рецептів на ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету ІІ типу повністю оплачені Національною службою здоров’я. А це - понад мільярд гривень. Для майже трьох мільйонів українців, які користуються програмою “Доступні ліки”.

Фото: Макс Левин

Така фінансова дисципліна з боку держави підвищує довіру аптечного бізнесу. Вперше в 2021 році кількість аптек, які долучились до участі у програмі “Доступні ліки”, перевищила 10 тисяч. Для пацієнтів це означає більше місць, де можна отримати ліки за електронним рецептом, і менше часу на дорогу. Так, у першому півріччі 2021 року 19% - а це понад мільйон серед усіх відпущених рецептів - відпущено протягом першої години після виписування рецепту лікарем. Це означає: пацієнту достатньо лише 60 хвилин, аби відвідати лікаря, одержати електронний рецепт, отримати необхідні ліки в аптеці.

Багато це чи замало? Певно, можна запитати у якоїсь бабусі, яка заощаджує на ліках, але не відмовляючи від них, а отримуючи їх безоплатно.

Що вдалося зробити? Створити умови для зростання зарплат лікарів

Відтоді, як медичні заклади отримали автономію, рівень зарплат встановлюється на рівні кожної лікарні окремо і залежить від кількох чинників. Таких як Колективний договір, управлінська спроможність керівника, обсяг видатків, який держава здатна виділити на систему охорони здоров’я та Програму медичних гарантій. Але зараз не про чинники, а результати.

Вперше в історії України лікарі первинної ланки стали отримувати гідну зарплату. 25 000 лікарів первинки отримують вдвічі-втричі вищу зарплатню. Багато це чи мало? Можна сказати, що лікарів в Україні понад 100 тисяч і 25 тисяч з первинки - лише чверть. Але ці лікарі вже отримують від 20 до 30 тисяч гривень.

А ще ми побачили за звітами, які надають лікарні, що у першому кварталі 2021 року витрати на зарплати медичних працівників зросли у порівнянні з другим-четвертим кварталами 2020 року приблизно на 30%. Так, середня заробітна плата лікарів та середнього медичного персоналу екстреної медичної допомоги зросла на 42% та 38% відповідно. Лікарів та медсестер спеціалізованої медичної допомоги - на 21% та 25%.

Якщо детальніше, то, наприклад, у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги середня оплата праці лікарів у першому кварталі 2021 року складала понад 45 тис. грн, що на 16,5 тис. грн більше періодів другого-четвертого кварталів 2020 року. У середнього медичного персоналу цього центру зростання на рівні +8,5 тисяч гривень. Або 5-А міська клінічна лікарня міста Полтава, де більше, ніж вдвічі, зросли виплати на оплату праці лікарів та середнього медичного персоналу - до 42 тисяч та 34 тисяч відповідно. Середні видатки на оплату праці лікарів Херсонської обласної лікарні ім. Горбачевського становили 38 тисяч гривень.

Загалом, якщо говорити про спеціалізовані заклади, то у лікарів 119 лікарень середня зарплата перевищує 20 тисяч гривень за результатами 1 кварталу 2021 року. Ці дані - за 2-4 квартали 2020 року та перший квартал 2021-го, можна побачити на дашборді НСЗУ на сторінці шість “Структура витрат на оплату праці”.

Що вдалося зробити? Пройти точку неповернення

І наостанок хочу нагадати про усім знайоме поняття з авіації - точка неповернення. Коли під час польоту літак проходить певну точку і вже не може повернутися в пункт відправлення, лише - долетіти до наміченого пункту. Трансформація системи охорони здоров’я пройшла таку точку.

І хоча реформи завжди зустрічають спротив - від тих, кому вигідна стара система. Тих, хто прагне нові інструменти та інституції поставити на службу власним корисним інтересам. Тому на шляху до змін трапляються різні виклики і моменти, коли хочеться все покинути. Але тоді варто подивитись назад і згадати, для чого і заради чого ти починав. І подумати про те, що вже вдалося зробити. І з’являється та сама мужність продовжувати, про яку говорив Черчілль. Так от, команда НСЗУ мала завзяття почати і має мужність продовжувати. Продовжувати змінювати систему охорони здоров‘я в інтересах пацієнта.