Дорогою до Львова я вирішив заїхати до Дубна, що на Рівненщині — переночувати та подивитися на місто. Ночувати було де — у місті є три готелі на різний смак та залізничний вокзал. До Дубна їздять автобуси і поїзди. З Києва поїздом їхати є сенс або Інтерсіті (і ночувати у місті), або ж поїздом Ужгород-Лисичанськ. Це коштує приблизно 300 грн, якщо їхати в купе або ж на Інтерсіті. Трасою їхати 370 км, які автобус долає за п'ять годин. Це також коштує від 300 грн. Якщо їдете машиною — будьте уважні, в населених пунктах з білими знаками стоїть поліція. У Дубні є хороші заклади харчування і навіть паби зі смачним пивом.

Біля міста є відомий Тараканівський форт, але через брак часу (бо туди треба їхати на пів дня) я туди не заїхав.

Що мене вразило в Дубні? Кількість кафешок та інших розважальних закладів у центрі міста. Попри те, що містечко маленьке, там є заклади на різні смаки. А не сподобалося відсутність освітлення замку в темну пору доби, та і саме місто темнувате вночі, на жаль.

Місто історичне, головна споруда — Дубненський замок, збудований у 1492 році. Замок у доволі хорошому стані, там продають сувеніри, є кафешка, де подають борщ. Дубненський замок складається з трьох пам’яток архітектури: Надбрамного корпусу XVІІ ст., палацу кн. Острозьких XVІІ-XVІІІ ст. та палацу кн. Любомирських кінця XVІІІ ст.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

У палаці Любомирських є виставки картин, краєзнавчий музей та криві дзеркала.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

А з башні замку можна зробити інстаграмні фото, поруч протікає річка Іква та є невеличкий пляж. За замком доглядають, видно що висаджують квіти та підрізають дерева. Також на території замку періодично гуляють свята, коли я там був — святкували весілля.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Окрім відсутності достатнього освітлення, ще неприємно у місті вразила реклама на історичних спорудах. Різнокольорова, різноформатна, через що краса будинку псується. Будинок 19 ст. виглядає наче сраний секондхенд, який додатково здають в аренду під рекламні площі.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Кажуть, що це колишній мер Дубна поставив пам'ятник після програшу виборів нинішньому. Не знаю, наскільки правда, але люди пліткують...

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Недалеко від центру знаходиться парк Шевченка, в якому виставлені фігури з дерева. Парк почали робити у 2014, коли зрубали великі та старі дерева. На їхньому місці скульптор Микола Бондарчук вирізав скульптури. Виглядає дуже симпатично!

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

А от велика синагога виглядає жахливо. Поруч — прийом макулатури та склянок, всередині — розбита підлога, розтрощені сходи. Синагога вважається однією з найбільших у східній Європі, її збудували в XVI столітті за сприяння князя Любомирського у стилі бароко. Кажуть, що тут реставрували дах,але.. Подивіться самі.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

В центрі міста стоїть пам'ятник, який був проспонсований родиною колишнього генпрокурора Юрія Луценка.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Недалеко від нього знаходиться Будинок контрактів. Зведений на Ринковій площі у кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Зараз це міський будинок дітей та молоді.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Біля будинку, як йти до костелу, велись роботи — у центрі міста міняють бруківку, тому має бути симпатично:

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

А ось і сам костел Святого Яна Непомуцького, збудований у 1830 році. У 1959 році костел перетворили на спортзал місцевої спортивної школи.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Прогулявшись містом, саме час йти до автовокзалу.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

По дорозі бачу Іллінську Церкву, яку ще називають Іллінським собором. Збудований у 1908 році на кошти жителів Дубна.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Також навпроти є костел Бернардинів, який заснований князем Янушем Острозьким у 1630 році. Зараз належить ПЦУ.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

І насамкінець бачу Луцьку браму. Це фортифікаційна споруда часу пізнього середньовіччя, яка виконувала функцію захисту підступів до міських брам. Луцькою її називають через те, що вона розташована з боку колишньої дороги до Луцька. Збудована у 1623 році на кошти князя Владислава Заславського полоненими татарами. У кінці ХVІІІ ст. тут збиралась масонська ложа «Досконала таємниця», яку очолював Михайло Любомирський, тодішній власник Дубна. На початку ХХ ст. тут розташовувався польський військовий комісаріат, у роки Другої світової війни – німецька в’язниця, під час совєтів - адміністративні установи.

Фото: Олександр Рудоманов

У місті є два пам'ятника Шевченку — в парку імені Тараса Шевченка та навпроти Дубненського міжрайонного суду. Пам'ятник навпроти Дубненського суду вважається, правда, не знаю ким, одним з найгарніших пам'ятників Шевченку.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Загалом про місто у мене склалося позитивне враження, тому приїздіть сюди на день-два. Воно того вартує!