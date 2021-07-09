Біля міста є відомий Тараканівський форт, але через брак часу (бо туди треба їхати на пів дня) я туди не заїхав.
Що мене вразило в Дубні? Кількість кафешок та інших розважальних закладів у центрі міста. Попри те, що містечко маленьке, там є заклади на різні смаки. А не сподобалося відсутність освітлення замку в темну пору доби, та і саме місто темнувате вночі, на жаль.
Місто історичне, головна споруда — Дубненський замок, збудований у 1492 році. Замок у доволі хорошому стані, там продають сувеніри, є кафешка, де подають борщ. Дубненський замок складається з трьох пам’яток архітектури: Надбрамного корпусу XVІІ ст., палацу кн. Острозьких XVІІ-XVІІІ ст. та палацу кн. Любомирських кінця XVІІІ ст.
У палаці Любомирських є виставки картин, краєзнавчий музей та криві дзеркала.
А з башні замку можна зробити інстаграмні фото, поруч протікає річка Іква та є невеличкий пляж. За замком доглядають, видно що висаджують квіти та підрізають дерева. Також на території замку періодично гуляють свята, коли я там був — святкували весілля.
Окрім відсутності достатнього освітлення, ще неприємно у місті вразила реклама на історичних спорудах. Різнокольорова, різноформатна, через що краса будинку псується. Будинок 19 ст. виглядає наче сраний секондхенд, який додатково здають в аренду під рекламні площі.
Кажуть, що це колишній мер Дубна поставив пам'ятник після програшу виборів нинішньому. Не знаю, наскільки правда, але люди пліткують...
Недалеко від центру знаходиться парк Шевченка, в якому виставлені фігури з дерева. Парк почали робити у 2014, коли зрубали великі та старі дерева. На їхньому місці скульптор Микола Бондарчук вирізав скульптури. Виглядає дуже симпатично!
А от велика синагога виглядає жахливо. Поруч — прийом макулатури та склянок, всередині — розбита підлога, розтрощені сходи. Синагога вважається однією з найбільших у східній Європі, її збудували в XVI столітті за сприяння князя Любомирського у стилі бароко. Кажуть, що тут реставрували дах,але.. Подивіться самі.
В центрі міста стоїть пам'ятник, який був проспонсований родиною колишнього генпрокурора Юрія Луценка.
Недалеко від нього знаходиться Будинок контрактів. Зведений на Ринковій площі у кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Зараз це міський будинок дітей та молоді.
Біля будинку, як йти до костелу, велись роботи — у центрі міста міняють бруківку, тому має бути симпатично:
А ось і сам костел Святого Яна Непомуцького, збудований у 1830 році. У 1959 році костел перетворили на спортзал місцевої спортивної школи.
Прогулявшись містом, саме час йти до автовокзалу.
По дорозі бачу Іллінську Церкву, яку ще називають Іллінським собором. Збудований у 1908 році на кошти жителів Дубна.
Також навпроти є костел Бернардинів, який заснований князем Янушем Острозьким у 1630 році. Зараз належить ПЦУ.
І насамкінець бачу Луцьку браму. Це фортифікаційна споруда часу пізнього середньовіччя, яка виконувала функцію захисту підступів до міських брам. Луцькою її називають через те, що вона розташована з боку колишньої дороги до Луцька. Збудована у 1623 році на кошти князя Владислава Заславського полоненими татарами. У кінці ХVІІІ ст. тут збиралась масонська ложа «Досконала таємниця», яку очолював Михайло Любомирський, тодішній власник Дубна. На початку ХХ ст. тут розташовувався польський військовий комісаріат, у роки Другої світової війни – німецька в’язниця, під час совєтів - адміністративні установи.
У місті є два пам'ятника Шевченку — в парку імені Тараса Шевченка та навпроти Дубненського міжрайонного суду. Пам'ятник навпроти Дубненського суду вважається, правда, не знаю ким, одним з найгарніших пам'ятників Шевченку.
Загалом про місто у мене склалося позитивне враження, тому приїздіть сюди на день-два. Воно того вартує!