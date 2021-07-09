Євро-2020: висновки для збірної України

Євро-2020 виявилося дійсно історичним для збірної України, адже ми вперше в історії вийшли з групи і навіть пробилися до чвертьфіналу. Вболівальники та медіа мало не носять нашу збірну на руках після такого неочікуваного, позитивного результату. Але чи є ця реакція об’єктивною і правильною?

Фото: УАФ Збірна України

В першому ж матчі наші хлопці програли Нідерландам 2:3, відігравшись з рахунку 0:2, однак впустили нічию на останніх хвилинах. На перший погляд – непоганий результат. Але під впливом неймовірного камбеку, мало хто згадає про купу змарнованих моментів у голландців. Помаранчеві створювали їх упродовж усього матчу без особливих проблем. Якби не суперсейви Бущана і жахлива реалізація моментів збірної Нідерландів, різниця м’ячів була б катастрофічною вже після першого матчу. Натомість збірна Україна враховуючи коефіцієнт xG (показник xG – кількість очікуваних голів, враховуючи гостроту та небезпеку створених моментів) награла всього на 0,54 гола замість реальних двох. Хтось скаже: статистика статистикою, а результат на табло. Але не кваптесь з такими висновками, наступні матчі тільки підтвердять проблеми української збірної.

Другий матч у групі з Північною Македонією мав стати перемогою на класі, авторитетний ресурс transfermarkt оцінив склад нашої збірної в 197 мільйонів євро, а македонців – менше ніж 60. Якщо ми прагнемо стати топовою збірною, то маємо без нервів перемагати команди, які знаходяться на 40 ступенів нижче у рейтингу УЄФА. Але у цьому матчі македонці були точно не гірші за нас, а моментами навіть кращими. Згадайте скасований гол, удар у поперечину, винос з лінії воріт, провальний другий тайм та «валідольну» кінцівку. Але і тут нам пощастило, все обійшлося, ми навіть вийшли на друге місце у групі перед останнім туром.

Матч з австрійцями мабуть був одним з найбільш показових для нашої збірної. Зустріч абсолютно рівних суперників, сусідів по рейтингу, навіть букмекери не змогли виявити явного фаворита в тому матчі. Багато хто очікував, що суперники розпишуть так звану «скандинавську нічию». Чому? Все просто: нічийний результат виводив в плей-офф обидві команди. Хоч Андрій Шевченко і запевняв, що збірна України не гратиме на нічию в матчі з Австрією, після матчу здалося, що це і був його план.

Давайте поглянемо на підсумкову статистику: у Австрії – 19 ударів (чотири у ворота), в України лише п'ять (один у ворота). На статистику очікуваних голів теж неприємно дивитися – Австрія награла на 1,5 xG, а Україна – всього на 0,3 xG. Той факт, що в такому провальному матчі Україна програла лише з різницею в один м’яч, здається дивом.

На той момент шанси на вихід у плей-оф були не дуже високі, але фортуна продовжувала посміхатися жовто-блакитній збірній: Росія і Фінляндія свої матчі програли, Швеція на останніх хвилинах перемогла Польщу, а іспанці розгромили словаків 5:0. Україна і Словаччина набрали по три очка, але за різницею м'ячів в таблиці «кращих команд, які посіли третє місце» кращими виявилися Шевченко і компанія (-1 проти -5 у словаків). Таким чином, збірна України вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з третього місця. Хоча, справедливіше було б казати, що її вивели інші збірні та збіг вдалих обставин.

Зстрибнувши в останній вагон плей-офф українці знову отримали подарунок. Швеція суперник у 1/8. Австрійці, які посіли друге місце, потрапили на головних фаворитів турніру – італійців.

Матч зі Швецією був кращий у виконанні нашої збірної на цьому Євро. У першому таймі ми провели декілька небезпечних позиційних атак, які в підсумку завершилися голом у ворота Ольсена. Українці нарешті припинили помилятися при грі в обороні та не давали скандинавам створювати стовідсоткові моменти. Шведи через це свої кращі нагоди знайшли у дальніх ударах Форсберга (один з таких пострілів і зрівняв рахунок).

За нічийного рахунку жодна з команд не хотіла ризикувати і форсувати події, тому матч впевнено перейшов у додатковий час і наближався до свого логічного ендшпілю – серії пенальті. Але на 97-й хвилині Маркус Даніельссон грубо врізався в коліно Артема Бесєдіна. Після консультації з VAR арбітр залишив шведську збірну у меншості. Враховуючи травму Бесєдіна, збірна України заплатила велику ціну, але все таки зуміла використати чисельну перевагу. Двадцять хвилин наша збірна сиділа на чужих воротах не створюючи небезпечних моментів, але на останній хвилині овертайму все ж дотиснула опонента на характері.

Чвертьфінал: Англія, розгром, 4:0. Цим усе сказано… Англія здобула перемогу на класі, без зайвих нервів і проблем. Упродовж матчу було враження ніби англійці, вже з середини першого тайму, були впевнені у виході в наступну стадію і намагалися витрати якнайменше сил. Команда трьох левів навіть у такому енергозберігаючому режимі зуміла розгромити команду Шевченка та швидко припинити розмови про високий статус і клас нашої збірної, які чомусь почалися після гри зі шведами. Матч з англійцями був настільки провальним, що європейські видання на наступний день після матчу вийшли із заголовками: «Як Україна з такою грою взагалі потрапила до чвертьфіналу?».

Звичайно, вихід до чвертьфіналу – історично важливе досягнення, але не слід робити з нашої збірної топкоманду. На євро ми програли більше матчів, ніж виграли (3/2), при чому по-справжньому хороший матч був лише один – проти Швеції. Тож якщо ми і справді хочемо потрапити до еліти світового футболу, не варто робити свято лише через те, що ми виступили на Євро краще ніж абсолютно «мертва» збірна Росії, як це активно зараз роблять у соціальних мережах. Варто рівнятися на кращих, а гра з Англією засвідчила, що Україна поки, на жаль, не дотягує до рівня гри топових збірних.