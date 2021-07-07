Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність

Захисник збірної України і "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко передав призові за участь у Євро-2020 на благодійність, повідомляють на сторінці національної команди в Instagram.

24-річний гравець профінансував приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями.

Нагадаємо, раніше агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів, що футболіст вирішив віддати всі бонуси за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи на допомогу хворим і потребуючим дітям.