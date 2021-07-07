К'єлліні встановив унікальне досягнення в історії Євро

Фото: EPA/UPG Джорджо К'єлліні

Напередодні збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020, обігравши в серії пенальті збірну Іспанії - 1:1 (після пенальті - 4:2).

У складі "Скуадри Адзурри" весь матч відіграв центральний захисник Джорджо К'єлліні, для якого протистояння з іспанцями стало п'ятим у фінальних раундах чемпіонатів Європи.

Тож К'єлліні став першим футболістом в історії, хто провів п'ять матчів проти одного і того самого суперника на чемпіонатах Європи.