К'єлліні встановив унікальне досягнення в історії Євро

Напередодні збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020, обігравши в серії пенальті збірну Іспанії - 1:1 (після пенальті - 4:2).
У складі "Скуадри Адзурри" весь матч відіграв центральний захисник Джорджо К'єлліні, для якого протистояння з іспанцями стало п'ятим у фінальних раундах чемпіонатів Європи.
Тож К'єлліні став першим футболістом в історії, хто провів п'ять матчів проти одного і того самого суперника на чемпіонатах Європи.
5 - Questa sera Giorgio #Chiellini diventerà il primo calciatore a giocare cinque match contro una singola avversaria (Spagna) nella storia degli Europei. Duello.#ItaliaSpagna #EURO2020 pic.twitter.com/H63gXIBjy4— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021