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К'єлліні встановив унікальне досягнення в історії Євро

Італієць уп'яте зіграв проти збірної Іспанії.

Джорджо К'єлліні
Фото: EPA/UPG
Джорджо К'єлліні

Напередодні збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020, обігравши в серії пенальті збірну Іспанії - 1:1 (після пенальті - 4:2).

У складі "Скуадри Адзурри" весь матч відіграв центральний захисник Джорджо К'єлліні, для якого протистояння з іспанцями стало п'ятим у фінальних раундах чемпіонатів Європи.

Тож К'єлліні став першим футболістом в історії, хто провів п'ять матчів проти одного і того самого суперника на чемпіонатах Європи.

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