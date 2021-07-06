Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський переніс операцію з видалення грижі і пропустить до півтора місяця, повідомляє Calcioatalanta.it.

Зазначають, що грижа живота заважала українцеві протягом усього сезону, але операцію було вирішено перенести на міжсезоння, щоб узяти участь у Євро-2020 в складі "синьо-жовтих".

У минулому сезоні Маліновський зіграв 43 матчі за бергамців у всіх турнірах, у яких відзначився 10 голами і 12 результативними передачами.

Нагадаємо, Маліновський увійшов в історію "Аталанти".

Старт нового сезону Серії A призначено на 22 серпня.