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Маліновський переніс операцію

Грижа давно мучила українця.

Маліновський переніс операцію
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський переніс операцію з видалення грижі і пропустить до півтора місяця, повідомляє Calcioatalanta.it.

Зазначають, що грижа живота заважала українцеві протягом усього сезону, але операцію було вирішено перенести на міжсезоння, щоб узяти участь у Євро-2020 в складі "синьо-жовтих".

У минулому сезоні Маліновський зіграв 43 матчі за бергамців у всіх турнірах, у яких відзначився 10 голами і 12 результативними передачами.

Нагадаємо, Маліновський увійшов в історію "Аталанти".

Старт нового сезону Серії A призначено на 22 серпня.

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