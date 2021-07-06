В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
ГоловнаСпорт

Федерер повторив унікальне досягнення "Великих шоломів" Надаля

Роджер вийшов у чвертьфінал на Wimbledon.

Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG
Роджер Федерер

Експерша ракетка світу Роджер Федерер (№8 АТР) 18-й раз вийшов у чвертьфінал Wimbledon, обігравши італійця Лоренцо Сонего - 7:5, 6:4, 6:2.

Таким чином, 39-річний швейцарець повторив досягнення Рафаеля Надаля за кількістю виграних поєдинків на окремому "Шоломі", яке той встановив на Roland Garros - перемога над Сонего стала для швейцарця 105-ю на Wimbledon.

Крім того, Роджер став найстаршим учасником 5-го кола британського "Шолома", а також оновив рекорд загальної кількості виходів у вісімку найсильніших на мейджорі - 58.

За право зіграти у півфіналі Федерер посперечається з переможцем пари Данило Медведєв (Росія) - Губерт Гуркач (Польща).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також