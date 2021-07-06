Роджер вийшов у чвертьфінал на Wimbledon.

Фото: EPA/UPG Роджер Федерер

Експерша ракетка світу Роджер Федерер (№8 АТР) 18-й раз вийшов у чвертьфінал Wimbledon, обігравши італійця Лоренцо Сонего - 7:5, 6:4, 6:2.

Таким чином, 39-річний швейцарець повторив досягнення Рафаеля Надаля за кількістю виграних поєдинків на окремому "Шоломі", яке той встановив на Roland Garros - перемога над Сонего стала для швейцарця 105-ю на Wimbledon.

Крім того, Роджер став найстаршим учасником 5-го кола британського "Шолома", а також оновив рекорд загальної кількості виходів у вісімку найсильніших на мейджорі - 58.

За право зіграти у півфіналі Федерер посперечається з переможцем пари Данило Медведєв (Росія) - Губерт Гуркач (Польща).