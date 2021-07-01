Слідом за Мартою Костюк виступи в одиночному розряді Вімблдона завершила і перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA), яка у другому колі програла польській тенісистці Магді Лінетт (№44 WTA) - 3:6, 4:6.

Світоліна і Лінетт раніше двічі грали одна з одною на ґрунті. Обидва матчі у свій актив записала українка.

29-річна Лінетт 7 разів зустрічалася з тенісистками з топ-10 рейтингу на турнірах "Великого шолома" і тільки один раз оформила перемогу (на "Ролан Гаррос" цього року після відмови Ешлі Барті).

У третьому раунді польська тенісистка зустрінеться з Паулою Бадосою (№33 WTA).

26-річна Еліна Світоліна раніше двічі програвала на Вімблдоні у другому колі (2015 і 2016). Торік українка дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, Костюк поступилася в другому раунді Вімблдону Анастасії Севастовій (Латвія) - 6:1; 4:6; 3:6.