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У Франції затримали жінку, через плакат якої попадали велосипедисти Tour de France

Вона перебуває під вартою. 

У Франції поліція заарештувала підозрювану, яка під час велотурниру Tour de France виставила плакат, через який ланцюговою реакцією попадали спортсмени. Про це пише France 24.

За словами прокурора Бреста в Нормандії Камілли Міансоні, жінка перебуває під вартою. Особа підозрюваної не розкривається.

На плакаті, який вона невдало виставила, було написано "Бабуся та дідусь" німецькою мовою. У плакат врізався велосипедист із Німеччини Тоні Мартін. Він втратив рівновагу і впав, а за ним почала падати інші спортсмени. 

Аварія затримала перегони на п'ять хвилин. Жінка втікла зразу після інциденту. Заступник директора Tour de France П'єр-Ів Туо повідомив, що на жінку подаватимуть до суду. 

У поліції повідомили, що їй висунуть звинувачення у ненавмисному нанесенні ушкодження внаслідок усвідомленого порушення обережності. 

Через аварію один велосипедист із Німеччини був змушений вибути з перегонів, ще вісім потребували допомоги лікаря, а велика кількість інших отримали синці та подряпини. 

Нагадаємо, загалом у аварії 27 серпня постраждав 21 велосипедист. Іспанець Марк Солер зміг фінішувати з переломами обох рук. 

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