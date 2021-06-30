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Головний тренер збірної Нідерландів залишив свою посаду після вильоту з Євро-2020

KNVB не заперечував, оскільки контракт із де Буром передбачав вихід збірної у чвертьфінал турніру.

Головний тренер збірної Нідерландів залишив свою посаду після вильоту з Євро-2020
Франк де Бур
Фото: eurosport.ru

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур вирішив покинути посаду, повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB).

51-річний нідерландський фахівець зустрівся з керівництвом KNVB і повідомив про своє бажання залишити посаду.

Зазначають, що KNVB не заперечував, оскільки контракт із де Буром передбачав вихід збірної у чвертьфінал турніру.

"Я вирішив піти з посади головного тренера збірної Нідерландів. Ми не досягли мети. Коли мені запропонували цю посаду, я розумів, що це честь, усвідомлював також, що буду відчувати тиск.

І зараз цей тиск тільки посилюється, і це погана атмосфера і для мене, і для команди, яку очікує кваліфікація на чемпіонат світу. Я вдячний уболівальникам і гравцям за все", - прокоментував де Бур.

Нагадаємо, збірна Нідерландів після трьох перемог поспіль на груповій стадії турніру, в тому числі над збірною України (3:2), програла Чехії (0:2) в 1/8 фіналу.

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