Збірна України у своєму стартовому матчі на Євро-2020 програла Нідерландам - 2:3.

Перед початком гри - під час традиційної церемонії виходу футболістів на поле і виконання національних гімнів - були розтягнуті гігантські полотнища у вигляді футболок збірних.

На копію футболки української команди, як і на справжню форму, було нанесено зображення країни разом з Кримом.

CRIMEA IS UKRAINE 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/V0IynBpBg6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 13, 2021

В УЄФА раніше визнали, що спочатку прийняли форму з усіма її елементами. Однак після поданого протесту з боку РФС в організації прийшли до висновку, що поєднання гасел "Слава Україні!" та "Героям слава!" "політичне за своєю природою, має історичне і мілітаристське значення".

УЄФА зажадав вилучити з форми другий слоган.

У той самий час зображення на одностроях мапи України з Кримом, навпаки, правил не порушує, зауважили в УЄФА.

У наступному матчі 17 червня Україна в Бухаресті зіграє з ще однією невдахою Євро-2020 Північною Македонією.