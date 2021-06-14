Еріксен дав перший коментар після зупинки серця

Фото: EPA/UPG Крістіан Еріксен

Півзахисник збірної Данії і міланського "Інтера" Крістіан Еріксен уперше прокоментував інцидент, що трапився з ним у матчі першого туру Євро-2020 проти збірної Фінляндії (0:1).

"Дякую, я не здамся. Зараз почуваюся краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося. Хочу подякувати всім вам за те, що ви для мене зробили", - наводить журналіст Фабріціо Романо у Twitter слова Еріксена для Gazzetta dello Sport.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021

Нагадаємо, Еріксен знепритомнів просто на полі. У нього зупинилося серце. Медики 10 хвилин намагалися привести півзахисника до тями, зробили масаж серця, після чого персонал розтягнув ширму і в оточенні футболістів Данії забрав Еріксена зі стадіону.

Матч було зупинено через невідкладну медичну допомогу.