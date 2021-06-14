Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
У Харкові підліток впав з канатної дороги
У Харкові підліток впав з канатної дороги
ГоловнаСпорт

Еріксен дав перший коментар після зупинки серця

Данець пережив страшні хвилини.

Крістіан Еріксен
Фото: EPA/UPG
Крістіан Еріксен

Півзахисник збірної Данії і міланського "Інтера" Крістіан Еріксен уперше прокоментував інцидент, що трапився з ним у матчі першого туру Євро-2020 проти збірної Фінляндії (0:1).

"Дякую, я не здамся. Зараз почуваюся краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося. Хочу подякувати всім вам за те, що ви для мене зробили", - наводить журналіст Фабріціо Романо у Twitter слова Еріксена для Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Еріксен знепритомнів просто на полі. У нього зупинилося серце. Медики 10 хвилин намагалися привести півзахисника до тями, зробили масаж серця, після чого персонал розтягнув ширму і в оточенні футболістів Данії забрав Еріксена зі стадіону. 

Матч було зупинено через невідкладну медичну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також