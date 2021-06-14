Фото: EPA/UPG Новак Джокович і Стефанос Ціціпас

У фіналі чоловічого одиночного розряду Roland Garros зустрілися перша і на той момент п'ята ракетки світу серб Новак Джокович і грек Стефанос Ціціпас відповідно.

У поєдинку, який затягнувся на 4 години і 12 хвилин, перемогу святкував Джокович - 6:7 (6-8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Для серба цей успіх на паризьких кортах став другим у кар'єрі - до цього Новак перемагав на "Ролан Гаррос" 2016 року. Тоді він обіграв Енді Маррея.

Таким чином, Джокович став першим тенісистом з моменту початку Відкритої ери в тенісі, кому вдалося виграти кожен трофей серії "Великого шолома" хоча б двічі.

Нагадаємо, ще до початку Відкритої ери цього досягали два австралійці - Род Лейвер і Рой Емерсон.

На рахунку Джоковича також дев'ять титулів Відкритого чемпіонату Австралії, п'ять перемог на Вімблдоні і три тріумфи на US Open.

За загальною кількістю перемог на турнірах "Великого шолома" (19) серб поступається тільки Рафаелю Надалю і Роджеру Федереру, у яких на перемогу більше.

Уже на Вімблдоні Новак, який буде фаворитом, зможе зрівнятися за цим показником з головними конкурентами.