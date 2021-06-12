Гру було зупинено. Матч мають відновити о 21:30 за Києвом.

У матчі першого туру групового етапу Євро-2020 збірної Данії проти команди Фінляндії знепритомнів півзахисник данців Крістіан Еріксен.

У кінцівці першого тайму футболіст без контакту з іншим гравцем повалився на газон. На 43-й хвилині зустрічі арбітр зупинив гру, а на поле вибігли лікарі, повідомляє ua-football.com.

Фото: twitter.com/Siavoush

Медики 10 хвилин намагалися привести півзахисника до тями, зробили масаж серця хавбеку, після чого медичний персонал розтягнув ширму і в оточенні футболістів Данії забрав Еріксена зі стадіону. Матч було призупинено через невідкладну медичну допомогу.

Як повідомила УЄФА, матч було перервано через "надзвичайну медичну ситуацію". Зазначається, що що Еріксен перебуває в лікарні, його стан стабілізувався.

За інформацією Данського футбольного союзу, футболіст опритомнів і готується до додаткового обстеження лікарями.

Матч між збірними Данії та Фінляндії мають відновити о 21:30 за Києвом.