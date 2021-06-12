У матчі першого туру групового етапу Євро-2020 збірної Данії проти команди Фінляндії знепритомнів півзахисник данців Крістіан Еріксен.
У кінцівці першого тайму футболіст без контакту з іншим гравцем повалився на газон. На 43-й хвилині зустрічі арбітр зупинив гру, а на поле вибігли лікарі, повідомляє ua-football.com.
Медики 10 хвилин намагалися привести півзахисника до тями, зробили масаж серця хавбеку, після чого медичний персонал розтягнув ширму і в оточенні футболістів Данії забрав Еріксена зі стадіону. Матч було призупинено через невідкладну медичну допомогу.
Stay strong Denmark and Denmark fans . Though and prayers with Eriksen#DENFIN #Eriksen #EURO2020 pic.twitter.com/SYVr0CI17y— Ajijur Rahman 🇧🇩 (@AjijurR84590395) June 12, 2021
Як повідомила УЄФА, матч було перервано через "надзвичайну медичну ситуацію". Зазначається, що що Еріксен перебуває в лікарні, його стан стабілізувався.
За інформацією Данського футбольного союзу, футболіст опритомнів і готується до додаткового обстеження лікарями.
Матч між збірними Данії та Фінляндії мають відновити о 21:30 за Києвом.