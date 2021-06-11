Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020

Але акцію викорінення дискримінації за расовою ознакою все одно підтримає.

Гравці національної збірної Шотландії вирішили не ставати на коліно перед матчами Євро-2020 в рамках руху Black Lives Matter.

Шотландці так само залишаться віддані справі викорінення дискримінації за расовою ознакою, але перед стартовим свистком підопічні Стіва Кларка стоятимуть.

"Важливо, щоб ми продовжували займатися проблемою расизму і говорити про необхідність змінювати світогляд людей і їхню поведінку", - цитує капітана збірної, гравця "Ліверпуля" Ендрю Робертсона The Guardian.

На Євро-2020 у групі D ми станемо свідками британського дербі - протистояння збірних Шотландії та Англії (18 червня). Суперниками шотландців на груповому етапі будуть також збірні Хорватії та Чехії.

Нагадаємо, днями у матчі Угорщина - Ірландія глядачі освистали ірландських футболістів, які опустилися на коліно.