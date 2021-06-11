УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
ГоловнаСпорт

Європарламент закликав відсторонити Білорусь від міжнародних спортивних змагань

Євродепутати виступили за новий пакет санкцій проти "кримінального" режиму Олександра Лукашенка.

Європарламент закликав відсторонити Білорусь від міжнародних спортивних змагань
Фото: Baltnews

Європарламент закликав відсторонити Білорусь від міжнародних спортивних змагань, повідомляє dw.com.

Так євродепутати додатково відреагували на ситуацію з посадкою літака Ryanair у Мінську.

Парламентарії виступили за новий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема, закликали УЄФА забрати права на трансляцію матчів Євро-2020 у державної Белтелерадіокомпанії і передати їх телекомпанії "Белсат". У резолюції вони також просять призупинити членство Білорусі в міжнародних спортивних організаціях та відсторонити країну від європейських і міжнародних турнірів, а також Олімпійських ігор у Токіо.

Документ є рекомендаційним.

Раніше Білорусь уже втратила чемпіонати світу з хокею, п'ятиборства, командну першість Європи з настільного тенісу, а також 8-й етап біатлонного Кубка світу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську вимушено приземлився літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. 

На борту рейсу перебував опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, його затримали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також