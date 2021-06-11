Європарламент закликав відсторонити Білорусь від міжнародних спортивних змагань, повідомляє dw.com.

Так євродепутати додатково відреагували на ситуацію з посадкою літака Ryanair у Мінську.

Парламентарії виступили за новий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема, закликали УЄФА забрати права на трансляцію матчів Євро-2020 у державної Белтелерадіокомпанії і передати їх телекомпанії "Белсат". У резолюції вони також просять призупинити членство Білорусі в міжнародних спортивних організаціях та відсторонити країну від європейських і міжнародних турнірів, а також Олімпійських ігор у Токіо.

Документ є рекомендаційним.

Раніше Білорусь уже втратила чемпіонати світу з хокею, п'ятиборства, командну першість Європи з настільного тенісу, а також 8-й етап біатлонного Кубка світу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську вимушено приземлився літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.

На борту рейсу перебував опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, його затримали.