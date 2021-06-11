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Україна завоювала дві медалі на етапі Діамантової ліги

Етап пройшов в Італії.

Україна завоювала дві медалі на етапі Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук
Фото: @matthewquine

У столиці італійського регіону Тоскана Флоренції пройшов черговий етап Діамантової ліги.

Чи не з порожніми руками залишає культурну столицю Італії легкоатлетична збірна України. В активі нашої команди - дві медалі.

Ганна Рижикова з особистим рекордом (54,19 секунди) завоювала срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Уродженка Дніпра поступилася тільки Фемке Бол з Нідерландів.

Другу медаль Україна виграла в секторі для стрибків у довжину. Марина Бех-Романчук з особистим кращим результатом в сезоні стала бронзовим призером (6,79 метра).

Українка поступилася сербці Івані Шпановіч і німкені Маланкі Міхамбо.

Ще один українець, Андрій Проценко, зупинився за крок від медалі. При цьому наш висотник також з найкращим для себе результатом в сезоні (2,30 метра) зайняв 4-е місце.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 1 липня в Осло.

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