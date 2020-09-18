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Українці завоювали каскад медалей на етапі Діамантової ліги в Римі

Нашим спортсменам не було рівних в секторі зі стрибків у висоту.

Українці завоювали каскад медалей на етапі Діамантової ліги в Римі
Юлія Левченко
Фото: EPA/UPG

Представниця України Юлія Левченко виграла золоту медаль в рамках етапу Діамантової ліги в Римі.

Уродженка Бахмута стрибнула на 1 метр і 98 сантиметрів.

"Срібло" також дісталося українці - Ярославі Магучіх підкорився результат 1,95 метра.

Вище за всіх в секторі для стрибків у висоту стрибнув і Андрій Проценко, який зміг подолати планку на висоті 2.30 метра і також зайняв перше місце.

Анна Рижикова посіла друге місце в гладкому бігу на 400 метрів з результатом 54,54, показавши для себе кращий результат в сезоні.

Вікторія Ткачук в цій же дисципліні посіла третю сходинку, пробігши дистанцію за 54,93.

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