Два "золота" та два "срібла" завоювали наші спортсменки.

Фото: EPA/UPG

На другому в сезоні етапі Діамантової ліги, який відбувся в Стокгольмі, в секторі для стрибків у висоту знову не було рівних українкам Ярославі Магучіх і Юлії Левченко.

Як і тиждень тому в Монако, золоту медаль завоювала Магучіх, яка стрибнула на 2 метри.

Левченко взяла 1,98 м.

Крім того, в секторі для стрибків у довжину золоту медаль завоювала Марина Бех-Романчук, яка стрибнула на 6,85 метра.

Фото: adm-km.gov.ua Марина Бех-Романчук

Для Марини це найкращий особистий результат сезону.

Друга позиція – у Катрін Ібаргуен з Колумбії, третьою стала представниця Швеції Санья Хадда.

Варто додати, що срібну медаль у столиці Швеції завоювала ще одна українка. Анна Рижикова з результатом 55,19 секунди посіла друге місце в бігу на 400 метрів з бар'єрами, поступившись Фемке Бол із Нідерландів на пів секунди.