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Марина Бех-Романчук выиграла турнир во Франции

Это уже четвертая победа украинской прыгуньи в нынешнем сезоне.

Марина Бех-Романчук выиграла турнир во Франции
Марина Бех-Романчук
Фото: adm-km.gov.ua

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на турнире серии World Indoor Tour в Льеване (Франция).

Украинка выступала в прыжках в длину и показала результат 6,90 метра, который оказался недостижимым для соперниц, передает УНИАН.

Второй стала нигерийка Эсе Бруме (6,82 м), а в тройку вошла Настасья Мирончук из Беларуси (6,59 м).

Стоит отметить, что Бех-Романчук с аналогичным результатом 15 февраля выиграла турнир в Глазго.

Это уже четвертая победа легкоатлетки в нынешнем сезоне. Она лидирует в общем зачете World Indoor Tour. Личным рекордом украинки в помещении является прыжок на 6,96 метра, который стал мировым рекордом текущего сезона. Его Бех-Романчук совершила во время соревнований в Польше.

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