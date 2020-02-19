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Технический директор ФИФА предлагает кардинально изменить правило офсайда

Арсен Венгер предложил изменить формат.

Технический директор ФИФА предлагает кардинально изменить правило офсайда

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер, многие годы возглавлявший лондонский "Арсенал", а в настоящее время является руководителем по глобальному развитию футбола ФИФА, считает, что необходимо изменить существующие правила офсайда.

"Предлагаю не фиксировать офсайд, если любая часть тела атакущего футболиста находится, как минимум, на одной линии с защитником. Даже если остальные части тела находятся за линией", - заявил французский специалист в интервью Sky Sports.

Венгер добавил, что в таком случае упростится работа судей на VAR. Ведь им не придется выверять миллиметры для принятия быстрого решения.

Фото: skysports.com

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