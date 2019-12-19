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Украина завершила 2019 год в топ-25 рейтинга ФИФА

В обновленной версии рейтинга дружина Андрея Шевченко – на 24-м месте.

Украина завершила 2019 год в топ-25 рейтинга ФИФА
Сборная Украины
Фото: УАФ

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заключительный мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola.

2019 год сборная Украины завершит на 24-й строчке в рейтинге ФИФА.

Позиция команды Андрея Шевченко не изменилась по сравнению с предыдущим рейтингом месячной давности.

Среди европейских команд Украина идет 15-й.

Соперники Украины по групповому этапу Евро-2020, Голландия и Австрия, занимают в рейтинге 14-е и 26-е места соответственно.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2019 года:

  1. Бельгия - 1765
  2. Франция - 1733
  3. Бразилия - 1712
  4. Англия - 1661
  5. Уругвай - 1645
  6. Хорватия - 1642
  7. Португалия - 1639
  8. Испания - 1636
  9. Аргентина - 1623
  10. Колумбия - 1622

  • 24. УКРАИНА - 1537
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