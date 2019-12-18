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Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины

"Мариуполю" явно повезло.

Фото: УАФ

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

На данном этапе турнира представлены команды и трех разных лиг: пять клубов от Украинской Премьер-лиги: "Динамо", "Десна", "Александрия", "Мариуполь" и "Ворскла"; два представителя Первой лиги: "Ингулец" и "Минай", а также представляющий Вторую лигу "Альянс".

В результате, пары распределились следующим образом:

  • "Александрия" - "Динамо"
  • "Ворскла" - "Десна"
  • "Минай" - "Ингулец"
  • "Альянс" - "Мариуполь"

Напомним, что на этой стадии турнира команды определяют победителя по результатам одного матча. Поединки пройдут предположительно в начале марта 2020 года, а финал состоится 13 мая в Тернополе.

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