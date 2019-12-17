Хацкевич согласовал контракт с российским клубом, - СМИ

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич согласовал условия контракта с российским "Ротором", сообщает sportarena.com, со ссылкой на Metalratings.ru.

По информации издания, договор будет рассчитан до лета 2021-го.

Что касается условий соглашения, то белорусский специалист должен вывести команду в высший дивизион российского чемпионата за два сезона, которые будет работать в клубе из Волгограда.

При этом отмечается, что Хацкевич позвал с собой Максима Шацких - соратника по тренерскому штабу времен работы с "Динамо".

"Ротор" выступает в ФНЛ, второй по значимости футбольной лиге России. На зимний перерыв команда ушла на первом месте турнирной таблицы.

Хацкевич был уволен "Динамо" в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги Чемпионов.