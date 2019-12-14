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Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ

Президент даст возможность специалисту доработать до конца сезона.

Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Игорь Суркис
Фото: ФК "Динамо"

Несмотря на крайне неудачные результаты "Динамо" – команда вылетела из Лиги Европы и занимает лишь третье место во внутреннем чемпионате - президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко, сообщает Трибуна.

56-летнему специалисту дадут возможность провести с командой полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Выводы по поводу работы Михайличенко будут сделаны летом следующего года, уточняет издание.

Отметим, что ближайшие зимние сборы "бело-голубые" проведут в Турции.

Михайличенко возглавил "Динамо" в августе, сменив на этом посту Александра Хацкевича.

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