"Динамо" в меньшинстве проиграло "Мальме" и рискует не выйти в плей-офф

Киевское "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" (3:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Шведы повели в счете уже на второй минуте матча усилиями Расмуса Бенгтссона, пишет Спортарена. "Динамо" отыгралось в середине первого тайма после точного удара Виталия Миколенко. На 39-й минуте Виктор Цыганков вывел киевлян вперед.

В начале второго тайма нападающий "Мальме" Маркус Розенберг сравнял счет. На 57-й минуте Эрдаль Ракип забил третий гол шведов в матче.

На 65-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Красную карточку получил Сергей Сидорчук. Тем не менее, киевлянам удалось во второй раз в матче отыграться. Точный удар на счету Беньямина Вербича. В компенсированное время Розенберг оформил дубль и принес "Мальме" победу.

По итогам матча "Динамо" с шестью очками опустилось на третье место группы B. "Мальме" набрал восемь очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Лидирует в группе "Копенгаген" (9 очков).

В последнем туре группового этапа 12 декабря "Динамо" дома примет "Лугано", "Мальме" на выезде сыграет с "Копенгагеном". Киевлянам для выхода в плей-офф нужно обыгрывать "Лугано" с разницей в два мяча.