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УАФ наказала "Динамо" за расизм фанов в матче с "Шахтером"

Киевляне проведут один домашний матч без зрителей.

УАФ наказала "Динамо" за расизм фанов в матче с "Шахтером"

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) провел свое очередное заседание.

В частности, рассматривался расистский инцидент, который случился в матче 14-го тура Favbet Лиги между "Шахтером" и "Динамо".

Напомним, в одном игровом эпизоде судья зафиксировал нарушение правил со стороны капитана "горняков" Тайсона, с чем игрок был не согласен. На это отреагировали болельщики столичного клуба и стали издавать звуки, похожие на крики обезьян.

Под "прицел" ультрас "Динамо" попал также соотечественник Тайсона – Дентиньо.

КДК УАФ рассмотрев обстоятельства дела вынес свой вердикт: за расистские выкрики в адрес футболистов "горняков" Дентиньо и Тайсона, киевляне выплатят штраф в размере 500 тыс. гривен, а также проведут один домашний матч без зрителей, сообщается на официальном сайте Комитета.

Отметим, что следующий домашний матч "Динамо" проведет в ближайшее воскресенье против "Мариуполя" в рамках 15-го тура УПЛ.

Чуть ранее КДК УАФ вынес решение и по Тайсону за его неприличный жест в адрес фанов "Динамо", дисквалифицировав игрока "Шахтера" на 1 матч, плюс еще 2 матча условно.

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