Определилась тройка номинантов на звание лучшего молодого футболиста года

Андрей Лунин в этот список не попал.

Итальянское издание Tuttosport, учредившее в 2003 году приз Golden Boy, назвало тройку финалистов на получение награды в 2019 году. Приз вручается лучшему молодому футболисту, не старше 21 года.

В число номинантов, которые поспорят за данный трофей поборются английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, его коллега по Бундеслиге, немецкий хавбек "Байера" Кай Хавертц и португальский форвард "Атлетико" Жоау Фелиш.

Последний, к слову, является самым дорогим приобретением летнего трансферного окна 2019 года. Напомним, вице-чемпион Испании выложил за него "Бенфике" 126 млн евро.

Отметим, что в гонке участвовал и украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин, который на ранней стадии турнира смог войти в топ-20, однако в окончательный шорт-лист не попал.

Победителя мы узнаем уже в следующую среду, 27 ноября в Риме.

В прошлый раз Golden Boy достался защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту, который ныне играет за "Ювентус".