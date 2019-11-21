Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020

Де Брюйне уверен, что футбол все больше отдаляется от спортивных принципов и становится бизнесом.

Полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне в негативном ключе прокомментировал особенности регламента УЕФА, из-за которых национальные команды, включая бельгийскую еще до начала жеребьевки уже знают своих соперников по финальной части Евро-2020.

В частности, "красные дьяволы" знают двоих из троих соперников по группе.

"Это какой-то позор. Для меня это выглядит как искажение турнира. Футбол все более и более становится бизнесом", – цитирует де Брюйне Het Laatste Nieuws.

Напомним, Бельгия сыграет в группе B как представитель первой корзины.

Также в этом квартете выступят команды России и Дании.

Отметим, что с россиянами сборная Бельгии играла в квалификации Евро-2020, и вновь эти команды будут играть в одной группе, что является моветоном.

Добавим, что одного из своих соперников по группе знает и сборная Украины – это команда Нидерландов.