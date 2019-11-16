Фото: EPA/UPG Братья Азар

В северной столице России – Санкт-Петербурге состоялся поединок квалификации Евро-2020 между сборными России

Встречались команды, уже обеспечившие себе выход в финальную часть турнира.

Россияне надеялись взять реванш за поражение в 1-м туре в Брюсселе (1:3) и попытаться навязать одной из лучших команд мира борьбу за первое место в группе I – до матча в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова отставали от "красных дьяволов" на 3 очка.

Однако подопечные Роберто Мартинеса наглядно продемонстрировали, что в уровне мастерства игроки сборной России не могут конкурировать с бельгийцами.

Победитель определился еще до перерыва, когда с 19-й по 40-ю минуты братья Азар забили 3 безответных мяча в ворота россиян.

Открыл счет Азар-младший – Торган, а затем дублем отметился и сам Эден 0:3.

Во втором тайме Ромелу Лукаку довел счет для россиян до неприличного 0:4.

И лишь под занавес встречи Георгию Джикия удалось счет размочить 1:4.

Бельгия продолжает иметь 100-процентный результат на групповом этапе – 9 матчей – 9 побед.

Подобный результат имеет только сборная Италии в группе J.