Встречались команды, уже обеспечившие себе выход в финальную часть турнира.
Россияне надеялись взять реванш за поражение в 1-м туре в Брюсселе (1:3) и попытаться навязать одной из лучших команд мира борьбу за первое место в группе I – до матча в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова отставали от "красных дьяволов" на 3 очка.
Однако подопечные Роберто Мартинеса наглядно продемонстрировали, что в уровне мастерства игроки сборной России не могут конкурировать с бельгийцами.
Победитель определился еще до перерыва, когда с 19-й по 40-ю минуты братья Азар забили 3 безответных мяча в ворота россиян.
Открыл счет Азар-младший – Торган, а затем дублем отметился и сам Эден 0:3.
Во втором тайме Ромелу Лукаку довел счет для россиян до неприличного 0:4.
И лишь под занавес встречи Георгию Джикия удалось счет размочить 1:4.
Бельгия продолжает иметь 100-процентный результат на групповом этапе – 9 матчей – 9 побед.
Подобный результат имеет только сборная Италии в группе J.