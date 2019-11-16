В некогда вотчине украинца Александра Усика – крузервейте состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super между обладателем пояса, французом Арсеном Гуламиряном (25–0, 17 KO) и претендент на титул Кейном Уоттсом (21–4, 13 KO) из Австралии.
Бой проходил в Париже.
В третьем раунде австралиец пропустил сильный удар в печень и не смог продолжить поединок.
Напомним, после того как Усик оставил все пояса в тяжелом весе ради перехода в супертяжи, организации начали выявлять новых чемпионов.
В WBA решили пойти по простому сценарию и присвоили регулярный титул 32-летнему Гуламиряну, обладателю временного пояса.
Француз за прошлый год провел два боя: победил Рияда Мерхи из Бельгии (в 11-м раунде), а затем Марка Флэнагана из Австралии (в 9-м раунде).
Арсен сохраняет "0" в графе поражения, и входит в не такой уж и большой список непобежденных чемпионов мира.
KO au foie d'Arsen Goulamirian vs l'Australien Watts qui n'a pas démérité mais qui en a pris plein le buffet..— Lee Van Cleef 🇫🇷 🐕🐈 💈(bis 😁) (@ROM1LeFrancc) 15 ноября 2019 г.
Victoire du champion du monde WBA 💪🇫🇷
le coup perfect..#Boxe #accorhotelsArena #WBA pic.twitter.com/VRrA5EQSkt