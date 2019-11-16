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Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте

Француз победил соперника ярким нокаутом в 3-м раунде.

Гуламирян защитил пояс чемпиона мира WBA в крузервейте
Арсен Гуламирян
Фото: Twitter

В некогда вотчине украинца Александра Усика – крузервейте состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super между обладателем пояса, французом Арсеном Гуламиряном (25–0, 17 KO) и претендент на титул Кейном Уоттсом (21–4, 13 KO) из Австралии.

Бой проходил в Париже.

В третьем раунде австралиец пропустил сильный удар в печень и не смог продолжить поединок.

Напомним, после того как Усик оставил все пояса в тяжелом весе ради перехода в супертяжи, организации начали выявлять новых чемпионов.

В WBA решили пойти по простому сценарию и присвоили регулярный титул 32-летнему Гуламиряну, обладателю временного пояса.

Француз за прошлый год провел два боя: победил Рияда Мерхи из Бельгии (в 11-м раунде), а затем Марка Флэнагана из Австралии (в 9-м раунде).

Арсен сохраняет "0" в графе поражения, и входит в не такой уж и большой список непобежденных чемпионов мира.

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