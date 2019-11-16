Накануне сборная Италии, уже застолбившая за собой первое место в группе J, играла на выезде матч квалификации Евро-2020 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Благодаря голам Франческо Ачерби, Лоренцо Инсинье и Андреа Белотти "Скуадра Адзурра" одержала 9-ю победу подряд в отборочном турнире.

Всего же сборная Италии одержала свою 10-ю победу подряд.

Таким образом, команда Роберто Манчини установила новый национальный рекорд. Предыдущее достижение в девять побед подряд было установлено 80 лет назад - в 1939 году, когда сборной Италии руководил Витторио Поццо.

Кроме того, победа в Зенице стала для сборной Италии шестой подряд на выезде. Прежний рекорд в пять побед в гостях был установлен в 1963 году.