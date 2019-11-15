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В чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны ворот

Судья ошибся в эпизоде.

В чемпионате Бразилии голкипер совершил сэйв, отбив мяч сеткой с внешней стороны ворот
Фото: скриншот

В матче бразильской Серии B между командами "Понте-Прета" и "Фигейренсе" (1:3) произошел забавный эпизод.

В самом дебюте второго тайма игрок хозяев нанес мощный удар со средней дистанции по воротам.

Мяч угодил в перекладину и готов был уже пересечь линию ворот, но чудеса предприимчивости продемонстрировал голкипер, который не растерялся и вытолкнул мяч из-за ворот с внешней стороны сетки.

Из повторов видно, что мяч все-таки пересек линию ворот. Но рефери допустил ошибку и не засчитал гол "Понте-Прета".

И все протесты хозяев остались тщетными. А капитан команды даже получил желтую карточку за прения с арбитром.

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