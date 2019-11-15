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Еще 4 сборные гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020

Известно уже 10 команд по финальной части турнира.

Еще 4 сборные гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020
Фото: EPA/UPG

Накануне в группах А, В и Н прошли матчи предпоследнего тура отбора к Евро-2020, по итогам которых определился квартет команд, гарантировавших себе выход в финальную часть турнира.

В группе А родоначальники футбола – англичане на "Уэмбли" в присутствии 77 тыс. зрителей не оставили камня на камне от сборной Черногории, забив 7 безответных мячей – хет-триком отметился Харри Кейн и по голу забили Алекс Окслейд-Чемберлен, Маркус Рэшфорд и Тэмми Абрахам, кроме того автогол на счету защитника сборной Черногории Александара Шофранаца.

Сборная Англии заняла первое место в группе.

Highlihts поединка Англия – Черногория.

В Пльзене чешская национальная команда одержала важную, волевую победу над ее единственным конкурентом в борьбе за вторую путевку на Евро-2020 - косоварами 2:1. Эта победа гарантировала подопечным Ярослава Шилгавы выход из группы.

Highlihts матча Чехия – Косово.

В группе Н обеспечили себе выход на Евро сборные Франции и Турции.

Чемпионы мира неожиданно минимально обыграли на "Стад-де-Франс" молдован 2:1. Причем, хозяева по ходу матча проигрывали, а победный гол забили лишь на 79-й минуте с пенальти – отличился Оливье Жиру.

Обзор матча Франция – Молдова.

Турки в Стамбуле сыграли вничью с исландцами 0:0.

Обзор матча Турция – Исландия.

Перед последнем туром французы опережают команду Шенола Гюнеша на 2 очка, и на выезде сразится с албанцами. В свою очередь сборная Турции также в гостях сыграет с Андоррой.

Сегодня пройдут предпоследние матчи в группах D, F и J.

Напомним, помимо Украины еще 5 сборных гарантировали себе выход в финальный турнир Евро-2020.

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