Технический спонсор - компания Adidas выпустила для сборной России новую форму к Евро-2020, на который подопечные Станислава Черчесова уже квалифицировались.

В ней сборная России должна была закончить отборочный раунд чемпионата Европы-2020. Но пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) заявила, что футболисты доиграют оставшиеся отборочные матчи против Бельгии и Сан-Марино в форме старого образца.

Новая форма сборной подверглась критике, как со стороны болельщиков и журналистов, так и самих футболистов, которые отказались в ней играть. И всё из-за одной детали: в последовательности цветов рукава, которые символизируют российский флаг, Adidas допустил ошибку, и вместо бело-сине-красного триколора получился красно-сине-белый.

Фото: рфс

Изначально предполагалось, что это была хоть и странная, но осознанная задумка дизайнеров. Однако позднее были представлены игровые комплекты сборных Германии и Колумбии с такой же концепцией, где цвета соответствовали своему естественному положению.

РФС в оперативном порядке провел встречу с компанией, попросив переделать форму, но технический спонсор отказался, сообщает gazeta.ru.

В том случае, если немецкий промышленный концерн не пойдет навстречу РФС, футбольные функционеры готовы отказаться от контракта с брендом и обратиться к другой компании - Nike.

Сложность заключается в то, что продажи новой формы уже запущены.

В свою очередь, изготовитель формы объяснил неправильное расположение цветовой гаммы на игровом комплекте формы.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов", - говорится в заявлении Adidas, которое цитирует "Интерфакс".